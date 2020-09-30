شكرا لقرائتكم خبر عن «ريم مول» يستعد لإحداث تحوّل في تجارب العملاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلن مبتكرو «ريم مول» في أبوظبي، البالغة قيمته 1.2 مليار دولار عن طرح تطبيق يشكّل خطوة مهمة في مسيرة المول، وسعيه لأن يصبح أول وجهة حيوية للتسوق والترفيه والأعمال معتمدة بالكامل على التكنولوجيا في العالم. وكشف ميلات سايرا بريرمن، المدير التنفيذي للابتكار الرقمي في «ريم مول»، في ندوة خاصة للتجار والمختصين عن كيفية جمع التطبيق الأول من نوعه كامل منظومة المول على منصة واحدة؛ لإحداث ثورة في تجربة التجار والمستهلكين على حدّ سواء. ويندرج التطبيق المبتكر في إطار التزام «ريم مول» بالتفاعل مع مجموعة جديدة من المستهلكين الملمّين رقمياً الذين باتوا يدركون مدى ملاءمة التسوق عبر الإنترنت. فمع مواجهة مراكز التسوق التقليدية التحدي؛ المتمثل بالزيادة الهائلة في عمليات الشراء عبر الإنترنت، يقدم التطبيق حلولاً مبتكرة، تركز على العملاء وتوفّر تجارب سهلة وغير مسبوقة تمنح الأولوية لاكتشاف المنتجات المخصصة والتجارب التي تلبّي احتياجات كل فرد. وإضافة إلى إتاحة الوصول الرقمي إلى أكثر من 450 علامة تجارية محلية وعالمية وهايبرماركت إلى جانب متجر كبير يحتضنها جميعاً ريم مول، سيسمح التطبيق المتكامل للعملاء بالاستفادة من التسوق عبر الإنترنت من دون حمل الأكياس، وسيوفر مرونة إضافية من خلال جمع مشترياتهم في خزانة رقمية أو تسلّمها في منازلهم. كما يقدم التطبيق للمستخدمين مزايا حصرية تشمل برنامج الولاء القائم على الألعاب المترافقة مع المحفظة الرقمية لمكافأة المتسوقين وإرشادهم إلى العلامات التجارية والمنتجات ذات الصلة، إضافة إلى المواقف الذكية والتنقّل الداخلي الذكي. وسيتلقى المستخدمون أيضاً تحديثات خاصة حول أحدث العروض والخصومات من العلامات التجارية والمنتجات المفضلة لديهم.