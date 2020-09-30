«اقتصادية دبي» تخالف 10 منشآت تجارية وتنبه 11

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، الثلاثاء، 664 زيارة وجولة رقابية تفتيشية على عدد من المراكز المفتوحة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الإمارة؛ بهدف ضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية؛ الرامية إلى الحد من تفشي جائحة كوفيد-19. وتم خلال الجولات مخالفة 10 منشآت تجارية، 8 منها بسبب عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات، إلى جانب اثنتين؛ لعدم التزامها بإجراءات التباعد الجسدي. وقد تنوعت المنشآت المخالفة؛ لتشمل 6 محال تجزئة في عدد من مراكز التسوق، إلى جانب مخالفة 4 صالات كمال أجسام، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في منطقة ند الحمر. كما تم التنبيه على 11 منشأة أخرى؛ بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي. في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 643 منشأة.

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