تعاون بين «التجارة الدولية» و«وايبا» لتعزيز فرص الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” عقد جون و. هـ. دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، وفهد القرقاوي، رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا)، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار؛ إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، لقاءً عبر الإنترنت ناقشا خلاله كيفية تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتحدثا عن الخيارات العملية المتاحة للتعاون وابتكار الأدوات التي من شأنها توفير الدعم للدول والمستثمرين على حد سواء خلال هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتتأثر بها الاستثمارات بشكل كبير. وفي معرض تعليقه على اللقاء، قال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: «يسعدنا التعاون مع الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا)؛ حيث نرى مجالات واسعة وعديدة للتعاون فيما بيننا، وبخاصة في مجال تعزيز فرص الأعمال». وقال فهد القرقاوي رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا): «يسرنا دعم غرفة التجارة الدولية لنا، والتي هي أيضاً عضو في لجنتنا التشاورية بالجمعية، لنعمل معاً في مجالات تسهيل الاستثمار، وتحسين جودة الاستثمارات واستدامتها». كما شهد الاجتماع مناقشة المشاريع المشتركة، وبالأخص تشكيل اللجنة الاستشارية الجديدة للأعمال ضمن الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار. وفي هذا السياق أكدت (وايبا) تقديرها للمعرفة الواسعة وشبكة الخبراء الكبيرة التي توفرها غرفة التجارة الدولية، فيما أعربت غرفة التجارة الدولية عن تشجيعها المستمر للجمعية ومهمتها الرامية إلى دعم كافة هيئات تشجيع الاستثمار. وتعد غرفة التجارة الدولية الممثل المؤسسي لأكثر من 45 مليون شركة فيما يزيد على 100 دولة حول العالم، وتتمثل مهمتها في تيسير الأعمال للجميع في كل وقت وكل مكان. ومن خلال مزيج فريد من الدعم وتوفير الحلول ووضع المعايير؛ تسهم الغرفة في تشجيع التجارية الدولية وسلوكات الأعمال المسؤولة وترسيخ نهج عالمي تجاه تنظيمها، إضافة إلى توفير خدمات فضّ النزاعات الكبرى في الأسواق. وتشمل قائمة أعضاء غرفة التجارة الدولية نخبة من كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجمعيات الأعمال وغرف التجارة المحلية. كما تعد هيئات ترويج الاستثمار الجسر الرابط بين الحكومات والقطاع الخاص، وتعمل باستمرار لتعزيز الاستثمارات وتشجيع التنمية الاقتصادية وعقد الصفقات الاستثمارية وإدارة علاقات الاستثمار قبل وخلال وبعد الدورة الاستثمارية. وفي ظل جائحة كوفيد-19 والآثار التي شهدها العالم على مدى الأشهر الماضية، تتجلى المكانة الفريدة لهيئات ترويج الاستثمار ودورها في دعم الحكومات؛ لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية واستعادة ثقة المستثمرين.