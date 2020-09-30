تفاصيل أكبر مجمع بترولى لإنتاج البنزين بصعيد مصر وموعد تشغيلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهدف قطاع البترول بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والتصنيع، والذى تم افتتاح أحدهما بداية الأسبوع الجارى وهو مصفاة المصرية للتكرير بداية الأسبوع الجارى، وتهدف تلك المشروعات لزيادة القيمة المضافة من استغلال الموارد البترولية تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية من خلال تحقيق الإكتفاء الذاتى منها بداية عام 2023، ومن ضمن تلك المشروعات مشروع مجمع البنزين عالى الأوكتين بأسيوط. وفيما يلى أهم المعلومات عن مصفاة المصرية للتكرير:- وفيما يلى أهم المعلومات عن مصفاة المصرية للتكرير:- 1-تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول 450 مليون دولار. 2- طاقة إنتاجية حوالى 800 ألف طن سنوياً من البنزين بأنواعه المختلفة. 3-يهدف لتوفير احتياجات مناطق الوجه القبلى وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة. 4-الانتهاء من مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول وتشغيلة قبل نهاية العام الجارى. Advertisements 5- من المتوقع مساهمة المشروع فى خفض معدلات استيراد البنزين بنسبة تتراوح بين 15- 20% من المعدلات الحالية. 6- أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى سيتولى مسئولية المنطقة الجغرافية البترولية لصعيد مصر. 7-يأتى ضمن حزمة من المشروعات الرامية إلى تحقيق خطة الاكتفاء الذاتى من البنزين محلياً 2023. وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد فى وقت سابق، أن أهم مشروعات قطاع التكرير خلال الفترة من عام 2016 إلى 2023 تشمل خمس مشروعات كبرى بإجمالى استثمارات 10.2 مليار دولار تعادل 165 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 9.2 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية (السولار والبنزين ووقود الطائرات)، منوهاً عن مشروعات جديدة سيتم تنفيذها لتغطية زيادة الاستهلاك وفى مقدمتها مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى عدة توسعات بالمصافى القائمة والمشروعات الجديدة الجارى تنفيذها والبالغ عددها 3 مشروعات بإجمالى تكلفة استثمارية 5.7 مليار دولار تعادل 91 مليار جنيه وهى مجمعى انتاج البنزين والسولار بمحافظة أسيوط، وتوسعات مصفاة ميدور والتى تضيف فى مجملها نحو 4.9مليون طن سنويا منتجات بترولية.

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