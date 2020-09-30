شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" تكشف عن طريقة للدفع مقابل شراء السلع عن طريق راحة اليد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "أمازون دوت كوم" للتجارة الإلكترونية عن تكنولوجيا جديدة تسمى "أمازون وان" تتيح للمستهلكين الدفع مقابل شراء سلع وخدمات عن طريق راحة اليد.



وأضافت الشركة الأمريكية أن التكنولوجيا الجديدة "أمازون وان" تتيح للكثيرين تنفيذ معاملات مالية وتجارية والدخول إلى مناطق كملاعب رياضية عن طريق مسح راحة اليد.



وبدأت "أمازون" اختبار هذه التكنولوجيا يوم الثلاثاء في اثنين من متاجرها "أمازون جو" بمدينة "سياتل".

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وتعمل التكنولوجيا عن طريق عدة خطوات أولها إدخال البطاقة الائتمانية ثم وضع راحة اليد على جاهز "أمازون وان" للحصول على بصمة المستهلك المسجلة في قاعدة البيانات بالجهاز.



وسوف يكون أمام المستهلكين الخيار لوضع راحة يد واحدة أو اليدين من أجل الاستفادة من كافة الخدمات والسلع المطروحة في متاجر "أمازون" التي تعمل بهذه التكنولوجيا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 0.9% إلى 3144.8 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 3188.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 3132.5 دولار.