شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الإتربى: مصر من الدول القلائل المحتفظة بالاستقرار المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الإتربىرئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن القرارات الاستباقية التى قام بها البنك المركزى منذ عام 2016 هى السبب فى احتفاظ مصر بالاستقرار المالى حتى الآن، والشركات العالمية عادت للاستثمار فى مصر مرة أخرى بقيمة 10 مليار دولار بسبب الاستقرار المالى التى تحظى به مصر، كما أكد على أن التضخم تراجع إلى 3.4% بعد أن كان 33% واصفًا الأمر بأنه شىء نفتخر به.

وأضاف خلال لقائه على قناة dmc مع الإعلامى رامى رضون، أن الشمول المالى من حق كل مواطن أن يتمتع بحسابات مصرفية بسهولة ويسر وأسعار رخيصة، وكلما انخفض عدد المتعاملين مع المصارف كلما زاد القطاع غير رسمى ولو اتضاف على الناتج المحلى جميع مؤشراتنا الاقتصادية سترتفع.

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وأشار الإتربى، إلى أن توجهات القيادة السياسية أدى إلى نجاحنا فى حملة التعامل الكترونيا بديلا عن الكاش، موضحا أن المشروعات الصغيرة رصد لها البنك المركزى 200 مليار جنية وحاليا وصلت إلى 2.1 مليار جنية، كما أطلقنا فى أول سبتمبر القرض اللحظى عن طريق الانترنت ووصلنا لهذة الدرجة من الاحترافية والقرض ده أطلقناه فى نص سبتمبر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتقدم حاليا من مليون إلى 50 مليون جنية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن كيزة كارت ميزة تقدر تشترى المحلات وتاخد كل احتياجاتك بالكارت وهو كارت وطنى بدل من انك تشيل فلوس فى جيبك، ويمكن صرفها فى المحلات الصغيرة والكبيرة من خلال الدفع الالكترونى، كما لفت إلى أن القطاع المصرفى قوى قادر على القيام بالاقتصاد الوطنى الذى يحقق معدلات نمو مرتفعة.