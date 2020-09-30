شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مخزونات النفط الأمريكية وارتفاع مخزون البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء، تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون البنزين.

نزلت مخزونات الخام 831 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر إلى حوالي 494.4 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.6 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.6 مليون برميل.

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وأظهرت بيانات معهد البترول أن استهلاك مصافي التكرير للخام ارتفع 374 ألف برميل يوميا.

وزادت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد انخفاضا قدره 1.1 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات لتراجع قدره 917 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت 79 ألف برميل يوميا.