شكرا لقرائتكم خبر عن "والت ديزني" تعلن خطة لتسريح 28 ألف موظف بسبب أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "والت ديزني عن خطة اليوم لتسريح المزيد من العمالة لديها بسبب الضغوط والخسائر التي تتكبدها نتيجة أزمة فيروس "كورونا".



وذكرت الشركة أنها تواصل إغلاق بعض المتنزهات في الولايات المتحدة ودول حول العالم كما أن عدد الحضور محدود للغاية في ظل قيود الإغلاق والمخاوف بشأن المرض.



وعلى أثر ذلك، كشفت الشركة عن أنها مجبرة على الاستغناء عن 28 ألف موظف في جميع متنزهاتها وبعض أقسامها الفرعية.

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وفي خطاب للموظفين اطلعت عليه "سي غن بي سي"، صرح مدير متنزهات "ديزني" "جوش دامارو" بأن الشركة مضطرة لاتخاذ خيارات وقرارات صعبة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وأشار "دامارو" بأن 67% من الـ28 ألف موظف الذين سيتم الاستغناء عنهم يعملون بدوام جزئي، وسوف يؤثر على مواقع في فلوريدا وباريس وشنغهاي واليابان وهونج كونج.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "والت ديزني" بنسبة 0.5% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 125.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 126.2 دولار وأقل سعر عند 123.6 دولار.