شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: انخفاض مخزونات النفط بأكثر من 800 ألف برميل في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزون النفط في البلاد بنحو 831 ألف برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بنحو 1.9 مليون برميل.



وصعدت مخزونات البنزين بحوالي 1.6 مليون برميل بينما تراجع مخزون المقطرات بنحو 3.4 مليون برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.