شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يغلق على انخفاض بعد 3 جلسات من المكاسب قبيل المناظرة الانتخابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الثلاثاء في ظل الترقب عن كثب لنتائج المناظرة الانتخابية بين مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة، كما تعرضت "وول ستريت" لضغوط جراء ضعف أداء قطاع الطاقة.



وسوف تنعقد هذا الأسبوع أول مناظرة انتخابية بين المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن".



ويرى محللون أن نتائج هذه المناظرة سوف تحدد توجهات أسواق المال في الفترة القادمة رغم صدور بيانات هامة هذا الأسبوع تشمل تقرير الوظائف الشهري والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 3ز2% أو ما يعادل 1.31 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 39.29 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق في أسبوعين، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 40.7 دولار وأقل سعر عند 38.4 دولار.

Advertisements



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 3.3% أو ما يعادل 1.40 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 41.03 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.5 دولار وأقل سعر عند 40.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 131 نقطة) إلى 27452 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27605 نقاط وأقل مستوى عند 27338 نقطة.



وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 11085 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11153 نقطة وأقل مستوى عند 11065 نقطة.



وهبط مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 3335 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3357 نقطة وأقل مستوى عند 3327 نقطة.