شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض رغم ضعف الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الثلاثاء على الرغم من ضعف العملة الأمريكية وانحسار ضغوطها على السلع والمعادن والعملات الأخرى.



وفقد الين الياباني مكانته اليوم كأحد أصول الملاذ الآمن حيث اتجه نحو الانخفاض بينما أقبل المستثمرون على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل عدم اليقين والترقب قبيل المناظرة الانتخابية بين مرشحي الانتخابات الرئاسة الأمريكية.

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ومنذ عام 1997، كان الانخفاض بنسبة 5% في أداء مؤشر "غٍ أند بي 500" يصاحبه ارتفاع بنسبة 76% في قيمة الين الياباني.



وفي منتصف مارس/آذار الماضي، كان العالم في ذروة أزمة فيروس كورونا مما دفع الأسهم الأمريكية للهبوط بنسبة 9%، لكن الين لم يستفيد من ذلك ولم يرتفع بوصفه احد الملاذات الآمنة، بل اتجه نحو الهبوط.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 105.6، وسجل أعلى سعر اليوم عند 105.7 في حين سجل أقل سعر عند 105.3.