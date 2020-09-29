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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد أكد خلال استقباله رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح قدرة المملكة على تحويل خدمات النقل إلى خدمات ذكية ومرنة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، وتراعي الجوانب البيئية والخدمية، وتحسن جودة الحياة، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن القيادة قدمت الدعم اللازم للبرامج والمبادرات ذات الصلة بتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أهمية تطوير خدمات النقل العام، والاعتماد على التقنية في تسيير هذه الخدمات، والحرص على رفع مستوى السلامة في المركبات المقدمة لخدمات النقل المختلفة.

وشدد على ضرورة التعريف بالأنظمة والتشريعات التي صدرت لتنظيم قطاع النقل العام، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطويرها، بما يضمن فعاليته في الارتقاء بخدمات النقل العام المقدمة، متمنيا للهيئة ومنسوبيها التوفيق.

من جانبه أكد الرميح، سعي الهيئة إلى تشجيع استثمار القطاع الخاص في خدمات النقل العام، وتعزيز مساهمته في التطوير والابتكار في نوعية وشكل الخدمات المقدمة، وفق معايير تراعي السلامة والحد من التأثيرات البيئية.