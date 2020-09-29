نائب أمير الشرقية

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وأوضح أن القيادة قدمت الدعم اللازم للبرامج والمبادرات ذات الصلة بتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أهمية تطوير خدمات النقل العام، والاعتماد على التقنية في تسيير هذه الخدمات، والحرص على رفع مستوى السلامة في المركبات المقدمة لخدمات النقل المختلفة.
وشدد على ضرورة التعريف بالأنظمة والتشريعات التي صدرت لتنظيم قطاع النقل العام، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطويرها، بما يضمن فعاليته في الارتقاء بخدمات النقل العام المقدمة، متمنيا للهيئة ومنسوبيها التوفيق.
من جانبه أكد الرميح، سعي الهيئة إلى تشجيع استثمار القطاع الخاص في خدمات النقل العام، وتعزيز مساهمته في التطوير والابتكار في نوعية وشكل الخدمات المقدمة، وفق معايير تراعي السلامة والحد من التأثيرات البيئية.
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