شكرا لقرائتكم خبر تمديد دعم العاملين السعوديين في المنشآت المتضررة من الجائحة 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت الموافقة الكريمة على تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص التي لا زالت متأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا ، عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بحسب بيان للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس.

وأوضحت المؤسسة أن الفترة تبدأ اعتبارا من نوفمبر 2020 وحتى يناير 2021، على أن تكون نسبة الدعم بحد أقصى 50% من العاملين السعوديين في المنشآت التي لا زالت متضررة من الجائحة.

وأشارت إلى أن بذلك يصبح مجموع مدة الدعم الذي حظي به العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا تسعة أشهر.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أبريل الماضي، أمرا بتحمل الحكومة من خلال نظام «ساند» 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين المسجلة في التأمينات الاجتماعية، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريا.

وأعلنت المؤسسة في بيانها أمس، آلية الدعم والأنشطة المستحقة وشروط استحقاق صرف التعويض للفترة الإضافية، بناء على ما قررته اللجنة المفوضة بالأمر الملكي الكريم والخاصة بوضع الضوابط وشروط الاستحقاق والتي تضم كلا من وزارات المالية، الاقتصاد والتخطيط، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وذكرت أن الدعم سيكون بنسبة 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة التي لا زالت متضررة والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.

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وأفادت بأنه يلزم على المنشآت المستحقة للدعم خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتبارا من الأول من أكتوبر وقبل 15 أكتوبر، وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين.

ولفتت إلى أنه في حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، ويجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للعاملين في المنشآت التي تعمل في القطاعات الأخرى والتي ستوقف الدعم عنها فسيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل.

وأكدت أن اللجنة ستقوم بمراجعة وتحديث قائمة القطاعات المتضررة بشكل دوري والإعلان عنها في حينه، وستستمر اللجنة بمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ القرارات اللازمة.

تمديد «ساند»