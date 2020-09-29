178 ألف تمويل سكني للأفراد خلال 8 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قارب إجمالي عدد عقود التمويل السكني الجديدة حتى أغسطس من العام الجاري 2020 جميع ما قُدم من تمويل عقاري من الممولين من مصارف وشركات تمويل خلال العام الماضي 2019 كاملا.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» واصلت عقود التمويل السكني الجديدة نموها محققة خلال 8 أشهر أكثر من 178 ألف عقد، بنمو 85% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019، الذي سجل 96,787 عقدا تمويليا بقيمة 43.8 مليار ريال، كما نما حجم التمويل إلى أكثر من 82.4 مليارا حتى أغسطس الماضي، بنمو 88% في حجم التمويل مقارنة بالفترة نفسها في 2019.

وارتفع عدد عقود التمويل السكني العقاري الجديدة خلال أغسطس 2020 إلى 22,121 عقدا، بقيمة تجاوزت 10.1 مليارات ريال، محققة نموا يقدّر بـ80% في عدد العقود مقارنة بأغسطس 2019 الذي سجل 12,306عقود، ونمو 94% في التمويل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنحو 5.2 مليارات.

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وأظهرت نشرة «ساما» أن قرابة 97% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في أغسطس 2020 كانت عن طريق البنوك، ونحو 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 79% من التمويل بنحو 8 مليارات، و16% للشقق بقيمة 1.6 مليار ريال، وحوالي 5% من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 560 مليونا.

يُذكر أن إحصائيات «ساما» أظهرت نموا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179,217 عقدا، بقيمة 79,128 مليارا، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدا، بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليارا، وفي عام 2017 قرابة 30,833 عقدا بقيمة 21,025 مليارا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدا تمويليا بقيمة 17,096 مليارا.

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