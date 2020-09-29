مليار ريال متوسط إيرادات شركات العمرة في 1441

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما بلغ عدد تأشيرات العمرة 10 ملايين تأشيرة خلال العام الماضي (1441)، بلغ متوسط إيرادات شركات العمرة مليار ريال، بواقع 100 ريال للتأشيرة، وذلك بحسب إحصاءات صادرة من الغرفة التجارية بمكة المكرمة .

وبحسب الإحصائية توجد 757 شركة عمرة ، عدد الشركات العاملة منها يصل إلى 564 شركة. ويعمل في هذه الشركات أكثر من 16.7 ألف عامل نسبة السعوديين منهم تصل إلى 70%.

ووفق نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس غرفة مكة هشام كعكي، فإن إنفاق الزوار والمعتمرين مرشح لأن يكون أكثر ضخامة من الأعوام السابقة إذا تمت مراعاة الابتكار في تقديم دراسات جدوى لشركات ومؤسسات متميزة، وفي تقديم خدمة يحتاجها الزائر والمعتمر في المستقبل، متوقعا أن تقفز الإيرادات إلى نحو 200 مليار ريال.

وأوضح كعكي خلال مشاركته في الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر بعنوان (التحول المؤسسي في شركات العمرة ومقدمي الخدمات للمعتمرين) والذي أقيم أخيرا، أن الله شرف المملكة باحتضان الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وبخدمة الحجاج والمعتمرين، حيث الفرص التجارية والاستثمارية الكبيرة، والتي على القطاع الخاص الاستفادة منها بشكل مميز مع مراعاة القطاع لعدد من النواحي، أهمها (الابتكار والإبداع والتطوير وجودة الخدمات المقدمة .

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ولفت إلى أن هنالك كثيرا من القطاعات في مكة المكرمة كالإيواء والنقل والإعاشة وكثيرا من منظومات الحج والعمرة تستحق أن يلتفت إليها القطاع الخاص بشكل كبير ويستثمر فيها، حيث هنالك جهات مساندة للقطاع كالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وبعض البنوك التي تقدم التمويل، إضافة إلى فرص شراكات إضافية في القطاع الخاص لتكوين شركات قوية ومميزة لتدار بشكل احترافي، لأن لدى القطاع الخاص مشكلة في إدارة الشركات بشكل تقليدي، والذي لا يحقق النجاح المنشود.

من مبادرات تعزيز مكانة مكة المكرمة كملتقى للأعمال:

تطوير استراتيجية لعلامة صنع في مكة وتسويقها إقليميا ودوليا

التواصل مع الغرف الإقليمية والعالمية (العالم الإسلامي) لإقامة فعاليات في بلدانهم لتسويق الفرص الاستثمارية بالتعاون مع مجتمع الأعمال المكي

إحصاءات شركات العمرة

757 شركة عمرة

564 شركة عاملة

16.785 عدد الكوادر البشرية العاملة في القطاع

70 % نسبة السعودة

10ملايين تأشيرة لعام 1441

1 مليار متوسط إيرادات الشركات لعام 1441 بواقع 100 ريال للتأشيرة

قطاع الإيواء