شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط أكثر من 3% مع تنامي إصابات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الثلاثاء بفعل المخاوف حيال توقعات الطلب على الوقود بينما تكابد أوروبا والولايات المتحدة تناميا في إصابات فيروس كورونا المستجد.

يتوخى مستثمرو السلع الأولية والأسهم الحذر أيضا قبيل أول مناظرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الجمهوري دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، "تراجع اليوم أعقب عموما تراجعات في الأسهم."

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وفي اليوم قبل الأخير له كعقد أقرب استحقاق، تراجع خام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 1.40 دولار بما يعادل 3.3 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 41.03 دولار للبرميل، في حين نزل عقد ديسمبر الأنشط 3.1 بالمئة إلى 41.56 دولار.

وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.31 دولار أو 3.2 بالمئة ليسجل 39.29 دولار للبرميل عند الإغلاق.

يأتي تراجع الأسعار قبيل صدور تقرير معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء الذي من المتوقع أن يُظهر ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

توفي أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم بمرض كوفيد-19، وفقا لإحصاء أجرته رويترز، بينما تواصل الجائحة الإضرار بالاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.