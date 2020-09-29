شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29-9-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً هامشياً وفقدا نقطة واحدة، وربح رأس المال السوقي 469 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 618.288 مليار جنيه.

إيقاف تداول 34 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 34 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم المنصورة للدواجن، المصرية للدواجن، رواد السياحة-رواد، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أسمنت سيناء، الألومنيوم العربية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ليسيكو مصر، ريكاب للاستثمارات المالية، سماد مصر (ايجيفرت)، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، أسمنت بورتلاند طرة المصرية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، دلتا للإنشاء والتعمير، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، التعمير والاستشارات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، رواد السياحة-رواد، بنك الكويت الوطني-مصر، الأهرام للطباعة والتغليف، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، مصر الوطنية للصلب-عتاقة.

البورصة تربح 469 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً هامشياً وفقدا نقطة واحدة، وربح رأس المال السوقي 469 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 618.288 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 423.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.5 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.17%، والعرب على 3.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.63% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 9.5 مليون جنيه، 43.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 40.1 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 10987 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 12757 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4193 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2917 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 992 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 20 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.294 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 6.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%.

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- اكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية بسعر إغلاق 12.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 9.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.61%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 3.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.60%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بنك الكويت الوطني-مصر بسعر إغلاق 27.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.81%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 3.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.45%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 24.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.09%.

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 7.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.63%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.106 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.11%.