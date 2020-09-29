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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مشروع البحر الأحمر ، لقاء بغرفة المدينة المنورة، حيث تعقد الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة اليوم لقاء افتراضيا عن بعد للتعريف بشركة البحر الأحمر للتطوير. ويقدم اللقاء الذي يبث مباشرة عبر الرابط theredsea.co/webinar نبذة عن مشروع البحر الأحمر، وآلية تسجيل واعتماد الموردين في الشركة.

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