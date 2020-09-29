10 جهات حكومية تدرس إصدار مواصفات قياسية لخدمات السياحة

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وشكلت المواصفات السعودية الفريق الفني للسياحة والخدمات السياحية للعمل على إعداد وتطوير مواصفات قياسية للمشاريع السياحية والخدمات ذات العلاقة، والمساعدة على إيجاد مشاريع سياحية وفق أفضل معايير الجودة، بما يسهم في توفير أرقى الخدمات للمستفيدين من هذه المشاريع السياحية.
وأوضحت المواصفات السعودية أن الفريق الفني سيعمل على عدد من الموضوعات والخدمات، من بينها على سبيل المثال: السياحة العلاجية، سياحة المغامرات، سياحة الغطس، الخدمات السياحية المقدمة في الفنادق والمنتجعات والشواطئ، استدامة السياحة.
وأعربت الهيئة عن ثقتها في أن تمثل مخرجات العمل لهذا الفريق دافعا قويا وعاملا مساعدا لتطوير القطاع السياحي، في ظل التوجهات الحكومية للقيادة الرشيدة بتمكين هذا القطاع، وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.
وذكرت الهيئة أن الفريق الفني للسياحة يشارك فيه ممثلون لوزارة السياحة، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الرياضة، ووزارة الثقافة، وهيئة الطيران المدني والهيئة العامة للترفيه.
أبرز الخدمات
- السياحة العلاجية
- سياحة المغامرات
- سياحة الغطس
- الخدمات المقدمة في الفنادق
- الخدمات المقدمة بالمنتجعات والشواطئ
- استدامة السياحة
أعضاء الفريق
- وزارة السياحة
- وزارة النقل
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- وزارة الداخلية
- وزارة الصحة
- وزارة الرياضة
- وزارة الثقافة
- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
- هيئة الطيران المدني
- الهيئة العامة للترفيه
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