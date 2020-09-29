الجمارك توعي عملاءها بإجراءات الاستيراد

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وأكدت الجمارك من خلال حملتها التوعوية أن توفير جميع متطلبات جهات الفسح قبل بدء عملية الاستيراد يسهم في سرعة ومرونة إجراءات الفسح الجمركي ويحقق تسهيل التجارة عبر الحدود.
وتضمنت الحملة تسليط الضوء على أبرز المنتجات التي تستوجب متطلبات من الجهات ذات العلاقة بالفسح، التي يأتي من أبرزها «الأجهزة الطبية والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والعطور»، حيث يتطلب استيرادها استيفاء شروط ومتطلبات من الهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى الأجهزة الالكترونية التي يتطلب استيرادها استكمال متطلبات من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وركزت الحملة على توعية المستوردين بأهمية استيفاء المتطلبات اللازمة لاستيراد المنتجات الخاضعة لاشتراط وجود شهادة المطابقة «سابر»، حيث يوجد هناك عدد من المنتجات التي تخضع لهذا الاشتراط.
ودعت الجمارك من خلال حملتها إلى زيارة منصة فسح والاطلاع على الدليل المبسط لضوابط الاستيراد والتصدير في المملكة.
يذكر أن الجمارك السعودية عملت خلال المرحلة الماضية على تطوير إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال عدد من المبادرات التي أطلقتها، ومن أبرزها تقليل المستندات اللازمة للاستيراد والتصدير، بحيث أصبحت تقتصر على مستندين هما (بوليصة الشحن والفاتورة) فقط للاستيراد، وللتصدير (المانفيست والفاتورة) فيما تتطلب البضائع المقيدة مستندات أخرى لازمة لإتمام عملية الفسح، وهو ما أوضحته الحملة التوعوية التي أطلقتها الجمارك السعودية تحت شعار (#استوردها_صح).
وشملت الإجراءات التطويرية إمكانية البدء بإجراءات فسح الإرساليات قبل وصولها إلى الموانئ، وذلك من خلال التقديم المسبق لمستندات الاستيراد قبل وصول الإرسالية بـ72 ساعة.
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