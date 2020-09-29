زين تعيد جدولة تمويل مع 8 بنوك بقيمة تصل لـ6 مليارات

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وأوضحت الشركة في بيان على «تداول» أن البنوك المشتركة في هذا التمويل هي «مصرف الراجحي» و»العربي الوطني» و»السعودي الفرنسي» و»بنك الكويت الوطني» و»مجموعة سامبا المالية» و»بنك الجزيرة» و»الخليج الدولي» و»بنك كريدي أجريكول».
وأشارت إلى أن الاتفاقية تتضمن تسهيلات لرأس المال العامل بقيمة مليار ريال (والتي كانت 647 مليون ريال في عام 2018) ولغاية 2025، ما سيوفر سيولة إضافية لتمويل خطط نمو أعمال الشركة.
وأفادت بأنه بتاريخ 30 سبتمبر 2020 ستقوم الشركة فقط بسحب قيمة المبلغ القائم من تمويل المرابحة (3.85 مليارات ريال) وباقي المبلغ سوف يتم سحبه على دفعات بما يتناسب مع خطط الشركة (بما فيه سداد الدفعات المستحقة لوزارة المالية بداية من 2021).
وذكرت أن هذه التسهيلات مضمونة جزئيا بموجب كفالة معطاة من شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع ورهن بعض أسهم الشركة المملوكة من قبل بعض المساهمين المؤسسين بالإضافة إلى رهن بعض العقود والذمم المدينة.
وأبانت أن هذا التمديد التفضيلي طويل الأجل جاء بعد مباحثات مثمرة مع المؤسسات المصرفية الإسلامية والتقليدية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وتظهر إعادة التمويل هذه ثقة البنوك السعودية والدولية في القوة المالية لشركة زين السعودية، وجدارتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويمثل تمويل المرابحة المعاد جدولته أهمية في خفض تكلفة الدين، وتحسين الأداء المالي، وربحية الشركة.
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