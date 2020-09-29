استقبال طلبات المنشآت الصغيرة للاستثمار في سبارك أكتوبر المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت سبارك أكتوبر المقبل موعدا لاستقبال طلبات المنشآت الصغيرة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية بمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) والمخصصة لاستثمار هذه الفئة بالدرجة الأولى، حيث تبدأ الشركة العالمية المشغلة بتوقيع العقود مع المستثمرين ضمن مجالات الاستثمار المحددة والمتعلقة بالطاقة والكهرباء، فيما سيتم بدء التشغيل المتوقع للمنطقة في سبتمبر 2023 بعد اكتمال البنية التحتية للمنطقة، وذلك بحسب رئيس مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) وكبير الإداريين التنفيذيين سيف القحطاني.

وأوضح القحطاني خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية عبر زووم بعنوان (فرص الاستثمار للقطاع اللوجستي في سبارك) أن تشغيل المنشآت الصغيرة العاملة في الطاقة في هذه المنطقة يهدف إلى تنمية قدراتها لإعداد جيل جديد من المنشآت التي تتطور مع تطور عمل مدينة الطاقة، مشيرا إلى أن الهدف هو دعم المحتوى المحلي، وهناك اجتماعات مع اللجان اللوجستية بالمملكة، وتحويل جزء من سبارك إلى منطقة اقتصادية خاصة للتنافس مع المناطق الإقليمية، وفق معايير الاختيار والحوكمة التي تتم مناقشتها من هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة.

35 شركة

ولفت إلى استثمار ما يقارب 1.6 مليار ريال في المرحلة الأولى من مشروع المدينة، مؤكدا توقيع عقود مع 35 شركة للاستثمار في قطاع الطاقة بالمدينة، وقد بدأت شركة شلمبرجير العمل كأول شركة.

وأفاد بأن الشركة المشغلة للمنطقة الاقتصادية تشغل 52 ميناء عالميا في 27 دولة، وشاركت في إعداد التصاميم لمدينة الملك سلمان للطاقة، وعملت على توفير نحو 100 مليون ريال من المصاريف، لافتا إلى أن معايير الاختيار والحوكمة للمدينة الاقتصادية هي قيد المناقشة مع هيئة المدن الاقتصادية، مبينا أن المركز الموحد في سبارك يضمن سرعة وسهولة التسجيل على الموقع الالكتروني وإتمام الأعمال، لافتا إلى أن فرص الاستثمار تتضمن الأراضي الصناعية وغير الصناعية.

ربط بالسكك

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وأوضح أنه يجري العمل حاليا على ربط المدينة بشبكة الهيئة العامة للسكك الحديدية السعودية (سار) لتكون جاهزة مستقبلا للربط الخليجي بالسكك الحديدية، لافتا إلى مزايا مهمة للربط من أجل جذب المستثمرين وتمكين التصدير وخدمة المدن الصناعية في المنطقة الشرقية والحد من تكاليف صيانة الطرق وتقليل ازدحام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

عقود إيجار

وأشار إلى أنه تم توقيع عقود إيجار لــ 18 مستثمرا لاستثمارات تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار وتم تخصيص أراض لــ 17 مستثمرا بقيمة استثمارات تصل إلى 1.1 مليار دولار، مشيرا إلى أن آلية الإيجارات في سبارك تبدأ بتسليم نموذج طلب الأرض، ثم تقييم سبارك للطلب والرد عليه (من أسبوعين إلى ستة أسابيع)، كما يتم إمضاء عقود التأجير خلال فترة (من أسبوع إلى أربعة أسابيع)، ثم فترة السماح لمدة عام.

أعلى شهادة جودةوذكر أن سبارك متوافقة مع معايير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وحصلت على أعلى شهادة للجودة في مجال الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى بناء ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مساحة 3 كلم2 متاح للتصدير، لزيادة كفاءة الأعمال وضمان سهولة الوصول للعملاء، لافتا إلى وجود فرص استثمارية خدماتية على مساحة مليون م2 يتم الانتهاء من تطويرها 2022، وبحجم استثمار يصل إلى 450 مليون دولار.

انتهاء الأعمال

وكشف عن الانتهاء من أعمال البنية التحتية في سبارك في سبتمبر 2021، والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في 2023.