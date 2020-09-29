«يوروموني» يبحث تحديات وفرص سوق الإسكان والتمويل العقاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق غدا فعاليات مؤتمر «يوروموني الرقمي» بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية بعنوان «تمويل الإسكان السعودي»، برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل.

ويناقش المؤتمر الذي يعقد على مدى شهرين عددا من المحاور، منها ما يتعلق بالتحديات والفرص في سوق الإسكان والتمويل العقاري السعودي الذي يعد قطاعا رئيسا في الاقتصاد السعودي والشرق الأوسط، كما يستعرض المنجزات التي حققها قطاع الإسكان رغم جائحة كورونا، إذ تسعى المملكة العربية السعودية إلى زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% وفق مستهدفات برنامج «الإسكان» - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وتبدأ جلسات المؤتمر بلقاء وزير الإسكان، الذي سيتحدث عن أداء قطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري خلال العام الحالي 2020 ومدى تأثير جائحة «كورونا» على القطاع، كما سيتطرق في حديثه إلى رؤية الوطن ودورها في تمكين المواطنين السعوديين من السكن، وما الذي تحقق حتى الآن، إضافة إلى التوقعات المستقبلية لسوق التمويل العقاري.

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ويشارك في الجلسات الحوارية التي يستضيفها المؤتمر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، كما سيشارك المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، وعدد من مسؤولي الصندوق العقاري والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وخبراء القطاع المالي من داخل وخارج المملكة.

وأشارت مديرة (يوروموني) في الشرق الأوسط فيكتوريا بيهن، إلى دور الشراكة الفاعلة مع عدد من الجهات لإطلاق مؤتمر (يوروموني) بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية تحت شعار»تمويل الإسكان السعودي» في نسخته الجديدة لتسليط الضوء على منجزات القطاع العقاري.

يذكر أن مؤتمر «يوروموني» سيستضيف كل أسبوعين عبر منصته عددا من اللقاءات، ويشارك في المؤتمر وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين الأمير سعود بن طلال، ووكيل وزارة الإسكان للمنتجات السكنية مروان زواوي، وذلك للحديث عن المنجزات التي تحققت في قطاع الإسكان بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.