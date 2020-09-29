شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجلود تطالب بزيادة الأسعار الاسترشادية على الفوندى والأحذية تامة الصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية إن الغرفة طالبت نيفين جامع وزيرة الصناعة في اجتماعها مع عدد من منتجي ومصدري الجلود والمصنوعات الجلدية بسرعة زيادة الأسعار الاسترشادية علي الفوندي والحذاء تام الصنع والتي حددتها الغرفة وهي أسعار عادلة تحقق منافسة شريفة مع الفوندي المصنع محلياً وتساهم في الحد من التهريب.

وشكلت غرفة صناعة الجلود لجنة مشتركة من الخبراء وحددت أسعار إسترشادية بواقع 3 دولار للفوندي الحريمي، و3.5 دولار للفوندي الرجالى.

وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود ضرورة تقنين وضع المنتج التام المستورد وأن يتم العمل باللأسعار الاسترشادية المقدمة من الغرفة وأيضا بالنسبة للأسعار الخاصة بفوندي الحذاء، مشيراً إلى أن الغرفة علي استعداد لمساعدة الدباغة بالمخزون الذي لديهم لعمل حذاء متوسط السعر ويكون بجودة عالية ولكن علي الزملاء بالدباغة ان يعملوا علي تطوير الجلد المشطب حتي يتمكن صناع الجلود عمل حذاء بجودة عالية وبسعر مناسب.

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وأضاف السمالوطي أنه طالب أيضا خلال الاجتماع مع وزيرة الصناعة بعدم السماح بتصدير الوايت بلو وذلك لحماية الصناعة المحلية من الانهيار .