شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة طلعت مصطفى القابضة تتبرع بسداد قيمة تصالح مخالفات البناء لـ5 آلاف أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن تبرعها بسداد قيمة التصالح فى مخلفات البناء لـ5 آلاف أسرة، وذلك انطلاقا من دورها المجتمعى والتنموى والخيرى، وإيمانا منها بالمسؤولية المجتمعية والوطنية لرفع جزء من الأعباء الاقتصادية عن كاهل محدودى الدخل.

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واعتبرت مجموعة طلعت مصطفى هذه الخطوة إيمانا منها بدور مؤسسات المجتمع المدني والداعمين للمسؤولية المجتمعية من شركات ورجال الأعمال المحبين للوطن بالمشاركة المجتمعية بروح وطنية فى هذه المبادرة التى تهدف لتعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح فى مخالفات البناء عن كاهل محدودى الدخل فى محافظات الجمهورية.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى القابضة من كبريات الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى فى مصر والشرق الأوسط، حيث إن لها باع طويل فى هذا المجال وخبرة واسعة، وتتمتع بسجل حافل بإنجازاتها على مدار 50 عاما، قامت خلالها بتطوير أكثر من 33 مليون متر مربع من الأراضى وبيع أكثر من 90 ألف وحدة عقارية، وتقوم المجموعة بتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف الطبقات من المتوسطة إلى فوق المتوسطة، كما تمتلك المجموعة حاليا مخزونا شاسعا من الأراضى بلغت مساحتها 53 مليون متر مربع وجميعها أراضى تمتاز بالجودة وتشغل مواقع متميزة وفى مناطق تشهد معدل نمو مرتفع في مصر.