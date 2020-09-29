شكرا لقرائتكم خبر عن مبادلة أبوظبى في محادثات لاستثمار مليار دولار في ريلاينس للتجزئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مصدران رويترز، أن صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي يجري محادثات بلغت مراحل متقدمة لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في قسم التجزئة لشركة ريلاينس إندستريز الهندية، مع تنامي اهتمام المستثمرين بالشركة.

تباشر ريلاينس للتجزئة جولة لجمع التمويل وقد دبرت حوالي 1.8 مليار دولار في الأسابيع القليلة الماضية من كيه.كيه.آر أند كو وسيلفر ليك بارتنرز.

خاطبت ريلانيس، التي يسيطر عليها موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا، مستثمرين ضخوا معا أكثر من 20 مليار دولار في وحدتها الرقمية جيو بلاتفورمز هذا العام، لشراء حصص في وحدة التجزئة، التي لها نحو 12 ألف متجر وتبيع شتى السلع والبضائع، من البقالة إلى الإلكترونيات والملابس والأحذية.

استثمرت مبادلة حوالي 1.2 مليار دولار في جيو بلاتفورمز وأجرى مسؤولوها التنفيذيون محادثات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة مع ريلاينس للاستثمار في مشروع التجزئة، حسبما قالته عدة مصادر مطلعة على سير المحادثات.

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وفي حين قال مصدر إن مبادلة "مستعدة بمبلغ" مليار دولار من أجل ريلاينس للتجزئة وإنها تجري الفحص الفني، قال ثان إن المحادثات بلغت مرحلة متقدمة وإن الاستثمار قد يدور بين 500 مليون ومليار دولار.

وقال متحدث باسم ريلاينس إن الشركة لا تستطيع تأكيد أي صفقة أو نفيها، مضيفا أنها "تعكف بشكل دائم على تقييم شتى الفرصة".

وأحجمت مبادلة عن التعليق. والشركة ثاني أكبر مستثمر حكومي في أبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار، وتدير أصولا بنحو 240 مليار دولار.

وسيأتي أي استثمار جديد من مبادلة في ريلاينس بعد أشهر من قولها إنها تعتزم توسعة محفظتها في آسيا.