شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر إجراءات العمل بالنظام الجمركى الخاص للمنطقة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الوقائع المصرية القرار رقم 76 لسنة 2020، والخاص بقواعد وإجراءات العمل بالنظام الجمركي الخاص للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتضمن القرار 23 مادة، تتضمن مسمى النظام الجمركي الخاص بالمنطقة، وآليات الإفراج المسبق وفصل الإفراج عن التخليص، بالإضافة إلى الدائرة الجمركية والمركز اللوجستي الجمركي المطور ودعم الخدمات اللوجستية، وخدمات النافذة الواحدة الجمركية، والبوابة الإليكترونية.

وتضمنت مواد القرار نظام إدارة المخاطر والبرامج الانتقائية، والمشغل الاقتصادي المعتمد ووحدة النشر والمعلومات، والتقييم الجمركي، والتخصيم والأرصدة، والمراجعة المحاسبية اللاحقة، والبيع للسوق المحلي، والاعتراض والقضايا الجمركية، نماذج الاخطار المستخدمة.