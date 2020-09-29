شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار اقتصاد اليوم .. الهيئة القومية للبريد تحظر تداول الأموال والشيكات عبر الطرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 29 – 9 – 2020 عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات اليوم االسابع والتي كان من بينها الأتى :-

الهيئة القومية للبريد تحظر تداول الأموال والشيكات عبر الطرود

أعلنت الهيئة القومية للبريد أنه بدءاً من اليوم يتم حظر تداول "الأموال و الشيكات والأدوات القابلة للتداول" داخل الطرود والبعائث البريدية سواء في حالة الإرسال أو الاستقبال، وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 749 لسنة 2020 بشأن امتثال الهيئة القومية للبريد الكامل للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن قرار حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" عبر الطرود والبعائث البريدية إجراء تنظيمي يهدف إلى الامتثال للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وينظم عملية إرسال واستقبال الطرود والبعائث البريدية.





رويترز: مصر تبدأ تسويق سندات خضراء لأجل 5 سنوات عند نحو 5.75%

صورة أرشيفية

كشفت وثيقة أن مصر بدأت اليوم الثلاثاء تسويق سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات عند نحو 5.75 بالمئة.

ومن المتوقع أن يكون الطرح، وهو أول إصدار لسندات خضراء تقوم به حكومة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالحجم القياسي وهو ما يعني بوجه عام أنه لن يقل عن 500 مليون دولار.

ويكتمل بيع الدين في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، أن طرح الخضراء الحكومية السيادية فى الأسواق العالمية يُسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية، ويُساعد أيضًا فى جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر، موضحًا أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 16% فى مجال الطاقة المتجددة، و19% للنقل النظيف، و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه.





وزير الإسكان: طرحنا 34 ألف شقة وقطعة أرض للمصرين فى الخارج خلال 6 سنوات

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف توصيل المرافق وتسليم قطع الأراضى بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، للمواطنين المُخصصة لهم.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت حتى الآن 7 مراحل بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، تضمنت نحو 17 ألف قطعة أرض سكنية، وعددا من الأراضى الخدمية، وأكثر من 7 آلاف وحدة سكنية بمشروعات مختلفة، وذلك من أجل تلبية رغبة المصريين العاملين بالخارج فى تملك الأراضى وبناء مساكنهم الخاصة بهم، وربطهم بوطنهم الأم.





وزيرا الإسكان والسياحة والآثار يتابعان موقف المشروعات المشتركة بالقاهرة التاريخية

والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً لاستعراض عدد من المشروعات المشتركة، ومنها، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، ومخططات تطوير الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة التاريخية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن ما تم ويجرى تنفيذه فى الفترة الحالية من مشروعات تطوير مختلفة بالقاهرة التاريخية، يُعد إنجازاً كبيراً فى سبيل العودة بمدينة القاهرة لأداء دورها الثقافى والتاريخى، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مراكز ريادة المال والأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، ليُشكلا معاً مفهوم العاصمة الجديدة للدولة المصرية، والقادرة على أداء جميع الأدوار والمهام بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى.

وزير المالية: تحويل 28 ألف بطاقة حكومية إلكترونية إلى "ميزة" خلال أكتوبر

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم خلال شهر أكتوبر المقبل تحويل ٢٨ ألف بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي؛ وذلك في إطار المرحلة التجريبية الثانية التي تستهدف محافظات: مطروح، وبورسعيد، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسكندرية، والأقصر، والدقهلية، وأسيوط، والغربية، والفيوم.

قال الوزير إننا نتطلع إلى «مجتمع رقمي» يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء «أون لاين»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يحظى بدعم قوي ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.

المراكز التكنولوجية أصبحت حالياً منصات رقمية لخدمة المواطنين والمستثمرين

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أبرز المعاملات المقدمة بالمدن والأحياء من خلال المراكز التكنولوجية على مستوى محافظات الجمهورية كافة، حيث ركز التقرير على المعاملات الخاصة بالمباني في إطار التيسير علي المواطنين وتقنين أوضاعهم.

ومن جانبها أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية المراكز التكنولوجية الموجودة بالأحياء، موضحة أن التوسع في افتتاح المراكز التكنولوجية يهدف في الأساس إلي التسهيل على المواطنين عملية الحصول علي الخدمات مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها للحد من الفساد، مع تبسيط الإجراءات وهو ما يحسن من فرص الاستثمار بالمحافظات.

وأوضحت السعيد أن المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن حالياً تعد منصات رقمية لخدمة المواطنين والمستثمرين كذلك، وتتبع أسلوباً مطوراً لتحقيق أهدافها وتقديم خدمات راقية للمواطنين يساهم فى تغيير النظرة السلبية عن المحليات من خلال نظام موحد ومركزى ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، متابعة أنها تسهم في إتاحة الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، من خلال نظام الشباك الواحد، فضلاً عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.

وأشارت هالة السعيد، إلى الانتهاء من تطوير 250 مركزًا تكنولوجياً على مستوى الجمهورية تقدم 120 خدمة مُميكنة، ضمن خطة تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن، متابعة أنه استكمالاً للتعاون وأعمال التطوير لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، فقد تم تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية للمحليات والتي تقدم 42 خدمة لا تتطلب توجه المواطن لطلب الخدمة.

وزيرة التجارة: توفير ورش صغيرة بالمجمعات الصناعية لخريجات التعليم الفني

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه تقرر تخصيص مساحة في معرض تراثنا الذي سيقام برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من10 الى 15 أكتوبر المقبل لعرض منتجات بعض خريجات التعليم الفنى ممن شاركن فى برنامج " هى تقود " الذى نظمه المجلس القومى للمرأة، وذلك بهدف مساعدتهم فى ترويج وتسويق نماذج من تصميماتهن ومنتجاتهن .

وقالت الوزيرة اننا سنسعى لتوفير ورش صغيرة وبرعاية كاملة من الوزارة حتي يتنسى لتلك الفتيات العمل على أفكار مشروعاتهن وتطويرها لتصبح منتجاً نهائياً وربط صاحبات هذه المنتجات والمشروعات الصغيرة بباقي سلاسل القيمة بالمجمعات.

وزير "الأعمال العام" يؤكد بيع 32.8 ألف قنطار قطن لشركات القطاع الخاص

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، آخر مستجدات العمل بالمنظومة الجديدة والتي تطبق في 4 محافظات للموسم الحالي ‪2020-2021 هي (الفيوم- بني سويف- البحيرة - الشرقية). وبلغ إجمالي الأقطان المباعة من خلال المزادات حتى الآن نحو 32.8 ألف قنطار في محافظات الفيوم وبني سويف والشرقية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم فقد فازت بهذه المزادات شركات من القطاع الخاص، حيث بلغ متوسط سعر البيع في الفيوم وبنى سويف نحو 1800 جنيه للقنطار، وفي الشرقية نحو 2050 جنيها للقنطار.

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رئيس اقتصادية قناة السويس يجتمع مع المطورين لبحث أوضاع الاستثمار بالعين السخنة

المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

اجتمع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع بعض مطوري المنطقة بالعين السخنة في إطار الاجتماعات الدورية التي تستهدفها المنطقة لبحث أوضاع الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة والتعرف على التحديات والمعوقات وتذليل العقبات من أجل دعمهم في تحسين أوضاعهم وزيادة استثماراتهم وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام في المنطقة .

وخلال الاجتماع قال المهندس يحيى زكي إن المنطقة الاقتصادية عملت خلال الفترة الماضية على ترتيب أولوياتها من خلال تجهيز البنية التحتية والتعديل التشريعي لبعض القوانين بحيث تكون المنطقة جاهزة وعلى أتم الاستعداد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين بشكل إيجابي وفعال، منوهاً إلى أنه ستتوالى الاجتماعات مع كل المطورين بالمنطقة بشكل دوري وسيتم العرض بنتائج هذه الاجتماعات على مجلس الوزراء بحيث يتم التعامل مع هذه الأوضاع والمطالب بشكل يرضي المطورين ويلبي طموحاتهم.





الوقائع المصرية تنشر إجراءات العمل بالنظام الجمركى الخاص للمنطقة الاقتصادية

صورة أرشيفية

نشرت الوقائع المصرية القرار رقم 76 لسنة 2020، والخاص بقواعد وإجراءات العمل بالنظام الجمركي الخاص للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتضمن القرار 23 مادة، تتضمن مسمى النظام الجمركي الخاص بالمنطقة، وآليات الإفراج المسبق وفصل الإفراج عن التخليص، بالإضافة إلى الدائرة الجمركية والمركز اللوجستي الجمركي المطور ودعم الخدمات اللوجستية، وخدمات النافذة الواحدة الجمركية، والبوابة الإليكترونية.

وتضمنت مواد القرار نظام إدارة المخاطر والبرامج الانتقائية، والمشغل الاقتصادي المعتمد ووحدة النشر والمعلومات، والتقييم الجمركي، والتخصيم والأرصدة، والمراجعة المحاسبية اللاحقة، والبيع للسوق المحلي، والاعتراض والقضايا الجمركية، نماذج الاخطار المستخدمة.





أسعار الذهب ترتفع للمرة الثانية 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 825 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر للمرة الثانية بقيمة 3 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 825 جنيها للجرام، متأثرا بعودة الارتفاع لسعر أوقية الذهب عالمياً والتي سجلت 1889 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 707.15 جنيه.

عيار 21 : 825 جنيها.

عيار 24 : 942.85 جنيه.

الجنيه الذهب : 6600 جنيها.

السعر العالمي : 1889 دولار.





ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء لليوم الثانى على التوالي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً هامشياً وفقدا نقطة واحدة، وربح رأس المال السوقي 469 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 618.288 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 10987 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 12757 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4193 نقطة.





ارتفاع الدينار الكويتى والجنيه الاسترلينى.. وتباين باقى العملات اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-9-2020، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.30 جنيه للشراء، 18.45 جنيه للبيع، مقابل 18.23 جنيه للشراء، 18.39 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.15 جنيه للشراء، 20.35 جنيه للبيع، مقابل 20.01 جنيه للشراء، 20.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.85 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع، 48.84 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع.