شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.6% بالختام.. وهبوط 111سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.6% خاسراً 50.1 نقطة ليغلق عند مستوى 8284.34 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.62% رابحاً 84.46 نقطة ليغلق عند مستوى 13653.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 627.8 مليون سهم بقيمة 14.3 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.21%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.91%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.76%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 4.27%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.54%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.16%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.69%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.21%.

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وقفز 77 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "معدنية" بنسبة 9.94%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.92%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 9.91%، فيما تراجع 111 سهماً على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 9.54%، ثم سهم "أسمنت نجران" بنسبة 3.85%، ثم سهم "أسمنت تبوك" بنسبة 3.31%، فيما تصدر سهم "زين السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 552.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية-زين السعودية، عن توقيع اتفاقية إعادة جدولة تمويل المرابحة المشترك بقيمة 3.85 مليار ريال سعودي (من أصل 5.9 مليار ريال سعودي والمستحقة في عام 2023) ولغاية العام 2025 بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات ريال سعودي، وفترة سماح من سداد أصل التمويل مدتها سنتين من تاريخ إعادة التمويل، بشروط تجارية أفضل بالإضافة إلى ذلك تتضمن هذه الاتفاقية تسهيلات لرأس المال العامل بقيمة مليار ريال سعودي (والتي كانت 647 مليون ريال في عام 2018) ولغاية العام 2025 مما سيوفر سيولة إضافية لتمويل خطط نمو أعمال الشركة، ولذلك سوف تقوم الشركة فقط بسحب قيمة المبلغ القائم من تمويل المرابحة (3.85 مليار ريال سعودي) وباقي المبلغ سوف يتم سحه على دفعات بما يتناسب مع خطط الشركة بما فيه سداد الدفعات المستحقة لوزارة المالية بداية من العام 2021.