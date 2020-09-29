شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج العربى للنفط يعلن استئناف الإنتاج بحقل السرير الليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس شركة الخليج العربي للنفط اليوم الثلاثاء، إن حقل السرير النفطي الليبي قد استأنف الإنتاج، وذلك بعد أن رفعت قوات من شرق البلاد حصارا ضربته لثمانية أشهر على منشآت الطاقة.
لكن محمد شتوان رئيس الشركة لم يذكر رقما لمستويات الإنتاج في السرير، الذي كان يضخ أكثر من 300 ألف برميل يوميا العام الماضي.
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