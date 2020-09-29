شكرا لقرائتكم خبر عن شركات تجارة كبرى تتوقع تعافيا ضعيفا للطلب على النفط واستقرار الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع رؤساء كبرى شركات التجارة العالمية اليوم الثلاثاء، تعافيا ضعيفا للطلب على النفط مع استقرار الأسعار في الأشهر المقبلة بل وربما السنوات القادمة بسبب جائحة فيروس كورونا وقالوا إنه لن يتم بلوغ ذروة الطلب حتى العقد المقبل.

كما قال الرؤساء التنفيذيون لشركات التجارة فيتول وجانفور وميركوريا في قمة فايننشال تايمز السنوية العالمية للسلع الأولية إنهم سيعززون الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وقال راسل هاردي الذي يدير فيتول أكبر شركة تجارة في العالم إن توقعاته لأسعار النفط "متواضعة" إذ يتوقع ان يظل الاستهلاك مستقرا إلى حد كبير حتى الصيف المقبل.

أما ماركو دوناند رئيس ميركوريا والذي شارك في تأسيسها فكان أكثر تشاؤما وصرح أنه لا يتوقع عودة الاستهلاك لمستويات ما قبل الجائحة إلا بعد عدة سنوات.

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وتوقع استقرار الأسعار إلى حد كبير عند 45 دولارا للبرميل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتوقع توربيورن تورنكفيست الذي شارك في تأسيس جانفور أن تتراوح الأسعار بين منتصف الأربعينات ونهايتها حتى منتصف 2021.

وأضافوا أنه من السابق لأوانه توقع ذروة الطلب وأن من المرجح ألا يحدث ذلك قبل العقد المقبل حين يرتفع إنتاج الطاقة المتجددة.

وقال هاردي إن أوبك ستواصل إدارة السوق لمحاولة تحقيق توازن بين العرض والطلب وإنه يحتمل ان تتخلى عن سياستها حين يؤدي انكماش الطلب لمعارك لاقتناص حصص بالسوق.