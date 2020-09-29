شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الغذائية يدرس مضاعفة صادرات مصر من التمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار جهود المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للعمل على تنمية الصادرات الغذائية والتركيز على مقومات الصناعة بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية لمضاعفة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار فى ثلاث سنوات، قام المجلس بتشكيل مجموعة عمل التمور والتى تهدف إلى تنمية الصادرات المصرية فى قطاع التمور ومصنعاتها، ارتكازاً على كون مصر أكبر دول العالم المنتجة للتمور وفقاً لبيانات منظمة الاغذية والزراعة.

ووفقا لبيان المجلس إنعقدت مجموعة العمل بمقر المجلس للتباحث حول سُبل تنمية الصادرات المصرية من التمور إلى مختلف الأسواق العالمية مع تحديد اهم الدول ذات الأولية للتركيز عليها في المرحلة الأولى واقتراح خطة عمل بإطار زمنى لإنجاز التوجهات الإستراتيجية لتنمية صادرات التمور ومصنعاتها.

وشمل جدول أعمال المجموعة فى الاجتماع الاول ما يلي:

• عرض تقديمي من المجلس حول أهم بيانات الصادرات المصرية من التمور وفرص النمو مع إيضاح خريطة تجارة التمور عالمياً.

• تحديد أهداف مجموعة العمل.

• تحديد أهم الدول التي يقترح التركيز عليها خلال الفترة القادمة.

• حصر اهم المعوقات التي تؤثر على تدفق صادرات التمور المصرية.

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• مناقشة بدائل النفاذ بالصادرات المصرية من التمور

• مناقشة كيفية زيادة القيمة المضافة للتمور المصرية.

• تحديد المشروعات المقترحة لتنمية صادرات التمور.

وقد تقرر عقد الاجتماع الثانى الاسبوع القادم بهدف رفع مجموعة من التوصيات إلى معالى وزيرة التجارة والصناعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان إستقرار صادرات التمور المصرية والحفاظ على جودتها وسمعتها عالمياً.

وتضم مجموعة العمل فى تشكيلها مجموعة متنوعة من كبار منتجى ومصدرى التمور المصرية ومصنعاتها بالاضافة إلى الرئيس التنفيذى للمجلس الاعلى للتمور التابع لوزارة التجارة والصناعة، وممثلين عن منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية. على ان يتم الاستعانة بكافة الجهات المحلية والدولية التى تعمل فى مجال التمور المصرية للتنسيق معها خلال الفترة القادمة بهدف توحيد الجهود المبذولة فى هذا الملف الحيوى بما يهدف زيادة الصادرات.

وتجدر الاشارة إلى أن صادرات التمور المصرية خلال النصف الاول من 2020 قد بلغت 26 مليون دولار امريكى محققة نسبة نمو قدرها 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وبكمية بلغت 28 الف طن.

وتحتل مصر المركز الثانى عشر فى تصدير التمور فى عام 2019 وفقاً لبيانات الامم المتحدة بقيمة صادرات 44 مليون دولار وتمثل 2.7% من صادرات التمور العالمية.

وبلغ حجم تجارة التمور فى عام 2019 حوالى 1.6 مليار دولار أمريكى.

ومن أهم الاصناف التصديرية للتمور المصرية هو (السيوى أو الصعيدى) الذى يشكل النسبة الاكبر فى الصادرات بالاضافة إلى تنامى صادرات تمور المجدول / المجهول المصرى حيث من المنتظر ان يكون لمصر دور عالمى كبير فى هذا المجال نظرأ لتنامى زراعته بكميات كبيرة حالياً كزراعات منتظمة مخططة.