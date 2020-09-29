ارتفاع أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 بـ 227.47 ريال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 29-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 227.47 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 223.36 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

بنحو 227.47 ريال بما يعادل 60.65$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 208.51 ريال بما يعادل 55.59$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 199.04 ريال بما يعادل 53.07$

بنحو 170.60 ريال بما يعادل 45.49$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 132.69 ريال بما يعادل 35.38$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 113.73 ريال بما يعادل 30.32$

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,074 ريال بما يعادل 1,886$

بنحو 1,592 ريال بما يعادل 424.53$

سعر كيلو الذهب

بنحو 227,468 ريال بما يعادل 60,646$

استقرت أسعار الذهب العالمى اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار من أعلى مستوى فى شهرين فيما يتطلع مستثمرون لأول مناظرة رئاسية أمريكية وتطورات مشروع قانون جديد لمساعدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على المعدن الأصفر في السوق الفورية واستقر عند 1880.01 دولار للأوقية (الأونصة).

ويخفض الدولار الضعيف تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال هو وي لي الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي "ساعد تراجع الدولار الذهب إذ يظل الارتباط بينهما قويا نسبيا" مشيرا أيضا إلى احتمال إقرار مزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

وقال "إذا جرت الموافقة على مشروع القانون هذا قبل انتخابات نوفمبر، أعتقد أن ذلك سيسهم في الإقبال على المخاطرة. قد يرتفع الذهب أكثر بفضل ضعف الدولار وتنامي توقعات التضخم".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة واحدا بالمئة إلى 23.49 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 876.47 دولار، في حين كسب البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2263.97 دولار.