شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة مسقط تفقد 6 نقاط بجلسة الثلاثاء.. وهبوط 11 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.19% خاسراً 6.77 نقطة ليغلق عند مستوى 3614.640 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.7 مليون سهم بقيمة 977.6 ألف ريال عبر تنفيذ 407 صفقة لعدد 45 سهماً.

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وارتفعت 8 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 6.98%، ثم سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 2.63%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.22%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 9.23%، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 5.56%، ثم سهم "البنك الأهلي" بنسبة 3.57%، فيما تصدر سهم "البنك الوطني العماني" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 230.7 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العمانية للتغليف، عن استقالة براديبتا كومار داس ممثل الباز للخدمات والاستثمار، من منصبه اعتباراً من تاريخ 28 سبتمبر الجاري لأسباب شخصية كعضو في مجلس الإدارة للشركة، وبالتلي استقالته من مشاركته كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت بأثر فوري.