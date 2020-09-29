شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة: توفير ورش صغيرة بالمجمعات الصناعية لخريجات التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه تقرر تخصيص مساحة في معرض تراثنا الذي سيقام برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من10 الى 15 أكتوبر المقبل لعرض منتجات بعض خريجات التعليم الفنى ممن شاركن فى برنامج " هى تقود " الذى نظمه المجلس القومى للمرأة، وذلك بهدف مساعدتهم فى ترويج وتسويق نماذج من تصميماتهن ومنتجاتهن .

وقالت الوزيرة اننا سنسعى لتوفير ورش صغيرة وبرعاية كاملة من الوزارة حتي يتنسى لتلك الفتيات العمل على أفكار مشروعاتهن وتطويرها لتصبح منتجاً نهائياً وربط صاحبات هذه المنتجات والمشروعات الصغيرة بباقي سلاسل القيمة بالمجمعات.

وجاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بفعاليات الحفل الختامي لبرنامج "هي تقود" والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي وبحضور احمد فتحى رئيس مؤسسة شباب القادة .

وقالت الوزيرة إن برنامج "هي تقود" يعد أحد البرامج الهامة الهادفة لتشجيع الفتيات بالتعليم الفني الصناعي على الإبداع وتبني الأفكار الجديدة للمشروعات ويمثل محورا أساسياً في تحقيق التطور الصناعي .

وأضافت جامع أن دعم وتمكين المرأة تأتى كمحور رئيسى ضمن اولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية ، حيث تمثل المرأة ركيزة أساسية فى تعزيز التنمية الاقتصادية والإجتماعية المستدامة ، مؤكدةً مساندة الدولة لقضايا المرأة والسعى لمساعدتها فى تخطى كافة التحديات .

وأوضحت الوزيرة أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة علي تعظيم دور التعليم الفني والمهني وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل لتحقيق مزيد من التنافسية لخريجي وخريجات التعليم الفني، مشيرة الي ان المنتجات التي شاركت بها الفتيات بالمعرض اليوم تعكس القدرات الابداعية التي يتميزن بها والمهارات التي اكتسبتها الفتيات من البرنامج بالاضافة الي الاعتماد على المنتج المحلي بشكل كامل في تصميم المعروضات وتبني مبدأ تدوير المنتجات المستعملة.

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وفى نهاية كلمتها توجهت الوزيرة بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في المجلس القومي للمرأة على جهدهم الدائم والمستمر والذي ينعكس على كافة القضايا التي تخص المرأة وبالأخص التمكين الاقتصادي لها، كما توجهت بالشكر للقائمين على مؤسسة شباب القادة كأحد المؤسسات التي تعمل علي تنمية مهارات الشباب العملية.

كما توجهت بالشكر أيضا لفرق العمل من كافة الجهات المشاركة في البرنامج علي جهدهم الدؤوب في تنفيذ هذا البرنامج واختيار المشروعات والفرق المتميزة لتكريمها كنواة وقدوة لفتيات مصريات كثيرات بالتعليم الفني يمكن لهن أن يصنعن الفرق في المجتمع وتحسين المنظومة الاقتصادية في مصر من خلال مشاريعهن المستقبلية.

ومن جانبها أعربت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة عن حرصها علي تطور أفكار فتيات التعليم الفني تمهيداً ليكن رائدات أعمال في المجتمع الأمر الذي يعكس دور المرأة في النهضة الاقتصادية ويسهم في تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، مؤكدة أهمية دور المشاركة القطاع الخاص في إعطاء دفعة للبرنامج من خلال تقديم الخبرات الفنية اللازمة.

وأضافت أن المجلس سيقوم بتنظيم دورة مستمرة طوال العام لاحتضان فتيات البرنامج خاصة وان المجلس القومي للمرأة يؤمن بأن تلك الفتيات سيغيرن شكل التعليم الفني في مصر، مشيرة الي ان هذا البرنامج ساهم في اكساب الفتيات مهارات شخصية واجتماعية متعددة ساهمت في إثراء شخصياتهن فضلا عن المهارات الخاصة بالتصميم والانتاج.

وقامت الوزيرة ومايا مرسى بتفقد معرض منتجات طالبات التعليم الفنى والذى تضمن نماذج وتصميمات لعدد من منتجات وافكار ابتكارية فى مجالات الزخرفة والرسم على الملابس وكذا جهاز مبسط لتنقية الهواء .

وفي نهاية الحفل قامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ومايا مرسي بتكريم عدد من المشاركين بالبرنامج والقائمين عليه حيث تم تسليم شهادات تقدير ودروع تميز للمكرمين وقد تم تكريم 13 فريق فائز وتكريم مديري مدرستي القاهرة والسلحدار بالاضافة الى تكريم اعضاء لجنة التحكيم وشركات التدريب الى جانب تكريم الفرق الأربعة الفائزة بالمراكز الاولى.