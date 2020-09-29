شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة أبوظبى وحيدة ببورصات الخليج فى جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.6% خاسراً 50.1 نقطة ليغلق عند مستوى 8284.34 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.37% خاسراً 8.58 نقطة ليغلق عند مستوى 2252.91 نقطة، وانخفض مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.19% خاسراً 6.77 نقطة ليغلق عند مستوى 3614.640 نقطة.

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.26% خاسراً 18.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1430.84 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.06% رابحاً 2.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4494.754 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 669 مليون درهم ليغلق عند مستوى 668.609 مليار درهم.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.6% خاسراً 50.1 نقطة ليغلق عند مستوى 8284.34 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.62% رابحاً 84.46 نقطة ليغلق عند مستوى 13653.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 627.8 مليون سهم بقيمة 14.3 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.21%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.91%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.76%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 4.27%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.54%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.16%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.69%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.21%.

وقفز 77 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "معدنية" بنسبة 9.94%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.92%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 9.91%، فيما تراجع 111 سهماً على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 9.54%، ثم سهم "أسمنت نجران" بنسبة 3.85%، ثم سهم "أسمنت تبوك" بنسبة 3.31%، فيما تصدر سهم "زين السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 552.1 مليون ريال سعودي.





بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% رابحاً 2.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4494.754 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 669 مليون درهم ليغلق عند مستوى 668.609 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 83.9 مليون سهم، بقيمة 340.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 1501 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.30%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.23%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.57%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.37%، ثم قطاعي الطاقة والتأمين بنسبة 0.10%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 2.76%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 2.2%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 4.67%، ثم سهم شركة الإمارات للتأمين بنسبة 4.26%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 2.53%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 68.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.36%.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% خاسراً 8.58 نقطة ليغلق عند مستوى 2252.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 453.4 مليون سهم محققة ما قيمته 264.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 4497 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.79%، ثم قطاعي الاستثمار والبنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 3.55%.

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وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرامكس بنسبة 5.52%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.29%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.93%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.74%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.8 مليون ورقة بقيمة 36.2 مليون درهم.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.19% خاسراً 6.77 نقطة ليغلق عند مستوى 3614.640 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.7 مليون سهم بقيمة 977.6 ألف ريال عبر تنفيذ 407 صفقة لعدد 45 سهماً.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 6.98%، ثم سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 2.63%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.22%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 9.23%، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 5.56%، ثم سهم "البنك الأهلي" بنسبة 3.57%، فيما تصدر سهم "البنك الوطني العماني" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 230.7 ألف ريال عماني.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.18% خاسراً 121.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5445.20 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.19% خاسراً 135.05 نقطة ليغلق عند مستوى 6020.84 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.15% خاسراً 94.62 نقطة ليغلق عند مستوى 4303.51 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 2.77% خاسراً 123.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4319.63 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 545.5 مليون سهم بقيمة 104.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 22 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 3.90%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 3.13%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.87%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.74%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.98%، الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.22%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.95%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.22%.

وجاء سهم شركة الفنادق الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 25.89%، يليه سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 4.11%، ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3.06%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة السلام القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 10.45% يليه سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 9.78%، ثم سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 9.59%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.26% خاسراً 18.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1430.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.5 مليون سهم بقيمة 1.02 مليون درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 74.12% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.67%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.50%.

كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.59% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.40% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.62%.

فيما ارتفعت أسهم بنك البحرين والكويت، عقارات السيف، شركة البحرين للتسهيلات التجارية، بنسبة 0.60%، 0.59%، 0.19%، على التوالي.