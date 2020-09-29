شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 42.55 دولار لبرنت و40.26 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، 42.55 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر ديسمبر2020 الأكثر نشاطا منخفضة بمقدار 32 سنتا أو ما يوازي 0.8 ٪ وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.26 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 34 سنتا أو مايوازي 0.8 ٪.

وشهدت أسعار النفط اليوم الاربعاء، انخفاضا لتمحي مكاسب من الجلسة السابقة فيما رجحت كفة مخاوف الطلب المزمنة جراء جائحة كورونا أمام آمال ولدتها حزمة تحفيز أمريكية جديدة يجد مشرعون صعوبة في الاتفاق عليها، وأودى مرض كوفيد-19 بحياة أكثر من مليون نسمة في أنحاء العالم حتى اليوم الثلاثاء وفقا لإحصاء رويترز في حين تشهد حالات الإصابة والوفيات تزايدا في عدة دول.

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن سوق النفط العالمية استقرت في الأشهر القليلة الفائتة وإنه جرت استعادة التوازن بين العرض والطلب، فيما تستمر العوامل الضبابية مثل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

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كما قال إن المحادثات بشأن إمكانية تحويل صادرات منتجات نفطية من بيلاروسيا إلى موانئ روسية مستمرة وإن بمقدور روسيا التعامل مع صادرات تتراوح بين أربعة وستة ملايين طن من المنتجات النفطية من الدولة المجاورة.