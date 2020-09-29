شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً هامشياً وفقدا نقطة واحدة، وربح رأس المال السوقي 469 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 618.288 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 10987 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 12757 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4193 نقطة.

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فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2917 نقطة.