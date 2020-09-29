شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح مستقرة قبيل المناظرة الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عند الفتح اليوم الثلاثاء وسط عزوف المستثمرين عن المراهنات الكبيرة قبيل أول مناظرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وبينما يرقبون بيانات ثقة المستهلك. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 23.82 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة ليفتح على 27560.24 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 0.68 نقطة أو 0.02 بالمئة ليسجل 3350.92 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 8.52 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 11109 نقاط.

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