شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 29-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر بقيمة 6 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 822 جنيها للجرام، متأثرا بعودة الارتفاع لسعر أوقية الذهب عالمياً والتي سجلت 1879 دولار.

أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 704.50 جنبه. عيار 21 سجل 822 جنيها. عيار 24 سجل 939.50 جنيه. وتباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-9-2020، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: Advertisements سعر الدولار اليوم: 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.30 جنيه للشراء، 18.45 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.15 جنيه للشراء، 20.35 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.85 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع.

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