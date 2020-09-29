رويترز: تعديل السعر الاسترشادى لسندات مصرية لأجل 5 سنوات إلى 5.5%

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعديل السعر الاسترشادي لسندات مصرية لأجل 5 سنوات إلى 5.5%، ودفتر الأوامر عند نحو ملياري دولار.

وكانت قد كشفت وثيقة أن مصر بدأت اليوم الثلاثاء تسويق سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات عند نحو 5.75 بالمئة.

ومن المتوقع أن يكون الطرح، وهو أول إصدار لسندات خضراء تقوم به حكومة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالحجم القياسي وهو ما يعني بوجه عام أنه لن يقل عن 500 مليون دولار.

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ويكتمل بيع الدين في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، أن طرح الخضراء الحكومية السيادية فى الأسواق العالمية يُسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية، ويُساعد أيضًا فى جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر، موضحًا أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 16% فى مجال الطاقة المتجددة، و19% للنقل النظيف، و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه.