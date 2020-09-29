شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشى لبورصة أبوظبى بجلسة منتصف الأسبوع مدفوعة بسهم بنك أبوظبى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% رابحاً 2.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4494.754 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 669 مليون درهم ليغلق عند مستوى 668.609 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 83.9 مليون سهم، بقيمة 340.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 1501 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.30%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.23%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.57%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.37%، ثم قطاعي الطاقة والتأمين بنسبة 0.10%.

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وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 2.76%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 2.2%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 4.67%، ثم سهم شركة الإمارات للتأمين بنسبة 4.26%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 2.53%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 68.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.36%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العالمية القابضة، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية، أمس الاثنين، حيث تم اعتماد تعديلات النظام الأساسي بموجب قرارات خاصة وفقاً للصياغة المقترحة على المساهمين، وتفويض مجلس الإدارة في استكمال إجراءات تعديل النظام الأساسي لدى السلطات المختصة.