شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض وسط ضغوط شديدة على سوق النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أضعف من التوقعات بالإضافة إلى استمرار أزمة فيروس كورونا.



وتعرض الدولار الكندي لضغوط حادة نتيجة الهبوط الملحوظ في سوق النفط حيق تمثل هذه السلعة الاستراتيجية مصدرا حيوياً للإيرادات الحكومية لكندا.



هذا وقد انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 16:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.5% إلى 38.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 40.7 دولار وأقل سعر عند 38.6 دولار.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 3.8% إلى 40.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.5 دولار وأقل سعر عند 40.6 دولار.



وأظهرت بيانات حكومية كندية ارتفاع مؤشر أسعار المواد الخام بنسبة 3.2% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعا بنسبة 6.2%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7455، وسجل أعلى سعر عند 0.7490 وأقل سعر عند 0.7455.