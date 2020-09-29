شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يتكبّد خسائر قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر النفط بشكل حاد ليكسر مستوى 39.34 ويتجاوز الهدف السلبي الأول المتوقع للكسر عند 38.80 ويقترب من الهدف الثاني عند 38.10، حيث يخرج من النطاق الجانبي الذي سيطر على التداولات الأخيرة ليتجه نحو تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى الأخير سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 37.00، بينما يمثل الثبات دون 39.34 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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