انخفاض الأسهم الأمريكية خلال التعاملات مع ترقب مناظرة "ترامب" و"بايدن"

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم مع توجه الأنظار في الأسواق نحو المناظرة الانتخابية الأولى بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الجمهوري "دونالد ترامب" والديمقراطي "جو بايدن".
ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين زعماء الكونجرس الأمريكي بشأن حزمة التمويل الثانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
كما ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة، لكن محللين يرون أنها ستكون أقل أهمية هذه المرة بسبب المناظرة الانتخابية بين "ترامب" و"بايدن".
وعلى صعيد أزمة "كورونا"، يتوقع المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" طرح لقاح فعال وآمن للأمريكيين بحلول نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول للوقاية من الفيروس.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 27492 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 11086 نقطة، فيما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 3345 نقطة.
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