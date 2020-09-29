شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بصدد تكبد ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل المخاوف حول تعافي الطلب العالمي على الوقود ، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة ،وطغي ذلك على تأثير آمال إقرار تحفيز مالي جديد لدعم الاقتصاد الأمريكي فى مواجهة الأضرار الناجمة عن الجائحة الفيروسية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الأمريكية ، ضمن التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 40.16$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.52$، وسجل أعلى مستوي عند 40.67$ ،وانخفض خام برنت قرابة 1.0% إلى مستوي 42.04$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.44$ ، وسجل أعلى مستوي عند 42.52$.

عند تسوية الاثنين ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.1% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.75% ، بدعم تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

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لا تزال مخاوف تعافي الطلب العالمي على الوقود تسيطر على أسواق الطاقة ، خاصة فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة ،الأمر الذي دفع بعض الحكومات إلى تشديد بعض إجراءات العزل الصحي.

وعلى حسب وكالة "رويترز" تجاوزت حالات الوفاة بسبب فيروس كوفيد -19 حاجز المليون شخص يوم الثلاثاء ، مع تسارع عدد الوفيات والإصابات فى العديد من البلدان فى مختلف أنحاء العالم.

فى الولايات المتحدة ،زادت آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى البلاد ، بعدما كشف الحزب الديمقراطي عن مشروع قانون جديد للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 2.2 تريليون دولار أمريكي ،وقالت رئيسة مجلس النواب"نانسي بيلوسي" إنه حل وسط يقلل من تكلفة المساعدات الاقتصادية.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.