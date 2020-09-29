شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع لليوم الثاني على التوالي والأنظار على مناظرة الرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهرين ، بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، بعد تطورات إيجابية حول إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ،يأتي هذا قبيل انطلاق أول مناظرة لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 93.98 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 94.24 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.30 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى شهرين عند 94.74 نقطة.

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وعلى صعيد تعاملات حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى ثالث مكسب أسبوعي فى غضون شهر ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس الماضي ، بفعل كثافة عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حول الاقتصاد العالمي ، عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي حاليا ،بفعل تباطؤ الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تحسن المعنويات بالأسواق ، استنادا على آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ، يدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى تخطي أزمة فيروس كورونا.

فى إطار الجهود المستمرة لحل الأزمة السياسية فى البلاد حول إقرار تحفيز مالي جديد ، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" يوم الاثنين إن المشرعين الديمقراطيين أعدوا مشروع قانون جديد للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 2.2 تريليون دولار ،يعد هذا الإجراء حل وسط يقلل من تكلفة المساعدات الاقتصادية.

تستعد أسواق المال العالمية لأول مناظرة حول انتخابات الرئاسة الأمريكية المشتعلة ، حيث يتواجه المرشح الديمقراطي "جو بايدن" مع المرشح الجمهوري "دونالد ترامب " فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء.