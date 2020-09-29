شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل مخاوف صعوبة المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتستأنف خسائرها بعد ارتداد قوي بالأمس من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، يأتي هذا التراجع بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل مخاوف صعوبة المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ، وقبل أول مناظرة لانتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.3% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 2.2% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 351.24 نقطة المسجل بالجلسة السابقة.

وبخلاف عمليات التعافي ، دعم مكاسب الأمس التي تعد الأكبر فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، الصعود الواسع لقطاع البنوك بقيادة سهم HSBC.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد مكاسب قوية يوم الاثنين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

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تصدر قطاع البنوك ، قائمة القطاعات الخسارة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح بعد مكاسب ضخمة بالجلسة السابقة.

أشارت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى أن اتفاق التجارة بين الطرفين لا يزال بعيد بعض الشئ بعد استئناف المفاوضات يوم الاثنين ،تنفيذ اتفاقية الانفصال "بريكست" مهددة مع سعي رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون " إلى التراجع عنها.

تستعد أسواق المال العالمية لأول مناظرة حول انتخابات الرئاسة الأمريكية ، حيث يتواجه المرشح الديمقراطي "جو بايدن" مع المرشح الجمهوري "دونالد ترامب " فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4%.