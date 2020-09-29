سيتي جروب يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 29-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيتي جروب (C) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.14% بما يعادل 1.32 نقطة ليستقر على سعر 43.34 دولار، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم المهمة عند 38.75. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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