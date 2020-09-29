شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جديد لـ«نستله» في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت شركة «نستله» العملاقة، عن تعيين ريمي إجل بمنصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2020، ليتولى بذلك مسؤولية الإشراف على عمليات الشركة في المنطقة التي توفّر فرص العمل لأكثر من 15 ألف شخص في 19 دولة وتدير فيها 25 مصنعاً. وكانت الشركة قد حققت مبيعات سنوية قاربت 3 مليارات دولار في عام 2019.
وقال إجل الذي يخلف في هذا المنصب، السويسري إيف منجارد: «نحن ملتزمون دوماً بتعزيز ثقة المستهلكين والشركاء والأطراف المعنية، ونسعى لتحقيق هدفنا في تحسين جودة الحياة والمساهمة في بناء مستقبلٍ صحي أكثر».
إجل، الذي يحمل الجنسية اللبنانية والفرنسية، انضم إلى فريق نستله في السعودية عام 1998 وشغل عدة مناصب تنفيذية في أسواق وبلدان مختلفة على مدار مسيرته المهنية.
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